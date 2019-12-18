Ödemişli öğrenciler Avrupalı konuklarını ağırladı

Ödemiş Ticaret Odası Anadolu Lisesinin yürüttüğü Avrupa Birliği (AB) (Erasmus+) projesi kapsamında, çeşitli ülkelerden Türkiye'ye gelen öğrenci ve öğretmenler Ödemiş'te buluştu. İtalya, Letonya, Portekiz, Romanya ve Slovakya'dan gelen toplam 20 öğrenci ve 10 öğretmen, katıldıkları çeşitli etkinliklerin ardından memleketlerine döndü.

Ödemiş Ticaret Odası Anadolu Lisesi İngilizce öğretmenleri Sevinç Altıntaş ve Tuba Barış'ın koordinatörlüğünü üstlendiği ve Türkiye Ulusal Ajansının hibe desteğini almaya hak kazanan projenin ilk programı yapıldı. İtalya, Letonya, Portekiz, Romanya ve Slovakya'dan Ödemiş'e gelen 20 öğrenci ve 10 öğretmen ilçede çeşitli etkinliklere katıldı. Ağırlanan öğrenci ve öğretmenler, daha sonra ülkelerine döndü.

Konuyla ilgili bilgi veren Sevinç Altıntaş, "Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen öğretmen ve öğrencilerimizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Projenin ilk günü konuklar için okulda halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisi düzenlendi. Bu keyifli karşılamanın ardından öğretmenler toplantı yaparken öğrenciler kültürel miraslarla ilgili bir atölye çalışması gerçekleştirdiler" dedi.

Etkinliklerden arta kalan zamanlarda konukların Ödemiş ve çevresini gezip tanıdıklarını belirten Altıntaş, şöyle devam etti:

"İkinci gün öğrenciler, ülkelerini tanıtan sunumlar yaptılar. Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor İnci Türkoğlu tarafından yapılan eğitim sunumu ortaklardan büyük beğeni kazandı. Okuldaki faaliyetlerin ardından öğretmen ve öğrencilerden oluşan grup ile Ödemiş Müzesini ziyaret ettik. Müzenin arkasındaki kazı alanında gerçek bir kazı çalışmasına katılan ekip, kazı alanında buldukları kalıntıların laboratuvarda nasıl arındırıldığını ve nasıl bir araya getirildiğini Müze Müdürü Feride Kat'ın desteğiyle yaparak ve yaşayarak öğrendiler. Proje faaliyetleri kapsamında çarşamba günü de Efes, Meryem Ana Evi ve Kuşadası ziyaretleri gerçekleştirildi. Proje ile ilgili etkinliklerin yanı sıra konuklarımıza Birgi'yi gezdirdik. Birgi'yi çok beğendiler. Etkinliklerin son gününde de İzmir turu yaptık. Kemeraltı Çarşısı, Saat Kulesi, Asansör ve tarihi Agora kalıntıları ziyaret edilerek İzmir'in tarihi ve kültürel zenginlikleri hakkında bilgi verdikten sonra konuklarımızı memleketlerine uğurladık."