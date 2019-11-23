Ödemişli öğretmenler müzeye akın etti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde görev yapan öğretmenler, Ödemiş Müzesini gezerek müze görevlilerinden bilgiler aldı.

15 Kasım 2019 Cuma günü itibarıyla başlayan ara tatilde öğrenciler dinlenirken, öğretmenlerde çeşitli etkinlikler yaptı. Ara tatil etkinlikleri çerçevesinde gezi düzenlenen Ödemişli öğretmenler, Ödemiş Müzesini ziyaret etti. Bölgenin tarihsel özellikleri hakkında bilgiler alan öğretmenler, geziye yoğun ilgi gösterdi. Ödemiş İlkkurşun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerini gezdiren müze görevlileri, Küçükmenderes havzasının zengin bir kültürel mirasa sahip olduğunu belirterek, bu tarihi zenginliklerin gün yüzüne çıkarılması gerektiğini söylediler. Tarih öğretmenlerinin de zaman zaman anlatım yaptıkları gezinin çok yararlı olduğunu söyleyen Remziye Gezen Mervan ve Hediye İlkutlu, “Tatil hem öğrencilere hem de öğretmenlere iyi geldi. Öğrencilerimiz dinlenirken, biz de bazı kültürel etkinlikler yapma fırsatı bulduk" dedi.