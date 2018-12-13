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Ödemişspor'a öğrencilerden baklava dopingi

İzmir’de, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8’inci grupta, geçen hafta deplasmanda oynadığı Ayvalıkgücü maçından 1 puanla dönen Ödemişspor’a lise öğrencileri baklava ikramı yaptı.

İzmir'de, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8'inci grupta, geçen hafta deplasmanda oynadığı Ayvalıkgücü maçından 1 puanla dönen Ödemişspor'a lise öğrencileri baklava ikramı yaptı.


Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8'inci grupta mücadele eden Ödemişspor, ligde bu hafta Bursa Orhangazi ile karşı karşıya gelecek. Ödemiş temsilcisi ekip, 16 Aralık saat 14.00'deki ilk yarının son maçı için hazırlıklarına devam ederken, Saraçoğlu Stadyumu'ndaki hazırlık öncesi bir süprizle karşılaştı.


İlkkurşun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İMTAL) öğretmen ve öğrencileri, ellerindeki baklavalarla sahaya geldi. Öğrenci ve öğretmenler, baklavaları futbolculara ikram ederek, bu haftaki maçta galibiyet beklediklerini söyledi.

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