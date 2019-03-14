Ödemişspor'da transfer aşısı

grupta önemli bir seri yakalamasına karşın statü nedeniyle stresin yaşanmaya devam ettiği Ödemişspor'da, ikinci yarıdaki başarılı performansına en büyük katkı devre arası transferlerinden geldi.

grupta ikinci yarının en çok puan toplayan ekibi olan Ödemişspor'un ikinci yarıda attığı 15 golün 9'una devre arasında takıma katılan isimler imza attı. İkinci yarıda mağlubiyet yüzü görmeyen ve son 4 haftayı galibiyetle kapatıp BAY olacağı haftaya gelen Ödemişspor'da, devre arasında takıma dahil edilen; Gökhan Özkan 2, Ziya İnday 3, Necmettin Adıyaman 4 golle ikinci yarıdaki performansa katkı sundu. Hem İnday, hem Özkan, hem de Adıyaman attıkları goller kadar asistleri ve çalışkan oyunlarıyla başarılı grafikte yerlerini aldı.

Kaleci Ramazan Haklı ikinci yarıdaki 8 maçta da eldiveni bırakmadı. Bir diğer devre arası transferi olan Devrimcan Beyaz da takımın değişilmez ismi oldu. Ödemişspor ligin ikinci yarısında rakip fileleri 15 kez sarsarken kalesinde sadece 5 gol gördü. Orta sahada görev alan Hüseyin de, kırmızı-lacivertlilerde istikrarı ile dikkat çeken bir diğer isim oldu.

Devre arasında kadrosunda revizyona giden Ödemişspor'un sezon başı kadrosundan da başta tecrübeli oyuncu Halil Karataş olmak üzere; Ali Katırcı, Emirhan-Umur ikilisi ve Mustafa Acun da ikinci yarıda takıma omuz veren isimler oldu. Ligde geriye sadece Gülbahçespor, Somaspor (D), Ayvalıkgücü ve Orhangazi (D) maçları kalan Ödemişspor'da, hesaplar bu maçların tamamının kazanılması üzerine yapılıyor.