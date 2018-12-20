Ödemişspor'un attığı ve yediği gol sayısı eşit

grupta, ilk devreyi zirve yarışından ve İzmir takımlarından uzakta kapatan Ödemişspor'da, bu sezon en uzun süre sahada kalan isim takımın en skoreri Mustafa Acun oldu. Ödemişspor'un ilk yarı karnesinde attığı ve yediği gol sayısının eşit olduğu gözlendi.

20 Ocak 2019'da başlayacak grubun ikinci yarısı öncesi, hareketli günlerin yaşanmasının beklendiği Ödemişspor'da, ilk yarıda oynanan 12 lig maçında 23 farklı isim kadroya girdi, 21 farklı oyuncu süre aldı. Takımın en golcüsü 6 golle kanat oyuncusu Mustafa Acun oldu. Üç sezondur Ödemiş forması giyen Acun, 2017-2018 sezonunun ilk yarısında 90 dakikalar üzerinden yapılan hesaplamada bin 70 dakika ile en çok sahada kalan isim oldu.

Kırmızı-lacivertli ekibin en skorer ismi olan Acun; İzmirspor, Çiğli Belediye, Burhaniye Belediye, Altınova Belediyespor (2), Orhangazi Belediyespor maçlarında rakip ağları gördü. Kanat oyuncusu Acun'u stoperler Umur ve Emirhan ile orta saha oyuncusu Amir ikişer golle izledi. Batuhan, Erkul, Onur Ulaş ve tecrübeli oyuncu Halil Karataş birer kez gol atma başarısı gösterdi. 23 kişilik kadrodan 8'i golle tanışırken, kaleciler dışındaki 12 oyuncu gol atamadı. 5. haftadan beri takımdan ayrı olan forvet Alex, Kore de forma giydiği dört maçta golle tanışamadı.

16 gol yedi, 16 gol attı

Ödemişspor, bu sezon Yıldırım Belediye ve Somaspor maçı dışındaki diğer 10 maçta rakip fileleri sarstı. Ödemişspor; Yalova Kadıköy, Burhaniye Belediyespor ve Urganlıspor maçları dışında 9 maçta kalesinde gollere engel olamadı. Ödemiş'in attığı ve yediği gol sayısı 16 gol oldu.

Ligin 5. haftasına kadar Aydın Kahraman'ın çalıştırdığı sonrasında Yahya Aydın'ın teknik direktörlüğe getirildiği ekip, bu sezonki tek galibiyet serisini 6 ile 10. haftalar arasında üç maçta 9 puanla yaşadı. İlk yarıda toplam 4 galibiyet alan Ödemişspor, sahadan 5 kez yenilgiyle ayrıldı. Üç maçta da puanlar paylaşıldı.

Bu sezon; Bursa, Balıkesir, Yalova ve Manisa ekipleriyle yarışan Ödemişspor daha önce; Aydın, Denizli, Muğla, Afyonkarahisar ve Uşak ekipleriyle yarıştığı BAL sezonlarındaki ilk yarı performansının da gerisinde kaldı. 12 maç üzerinden oynanan 2015-2016 sezonunun ilk yarısında; 1,83 puan, 1,58 gol ortalaması, 2016-2017 sezonunun ilk yarısında 1,75 puan ve gol ortalaması, geçen sezon 13 maç üzerinden oynanan ilk yarıyı maç başı 1,92 puan ve gol ortalaması yakalayan Ödemişspor'un, bu sezonki 12 maçlık puan ortalaması 1,25, gol ortalaması da 1,33 oldu.