Ödemiş'te 10 milyonluk krediye meclis üyelerinden onay

Ödemiş Belediye Meclisi'nin mayıs ayı olağan toplantısında 10 milyon liralık kredi çekilmesi talebi ön plana çıktı. Belediyenin 29 Mart 2019 itibariyle borcu 68,9 milyon lira olarak açıklanırken Belediye Başkanı Mehmet Eriş “Günlük işlerimizi sürdürmek için kredi almak zorundayız. İşçilerimizi ve esnaflarımızı mağdur edemeyiz” dedi. 10 milyon liralık kredi üç partinin de oylarıyla oy birliğiyle kabul edildi.

Ödemiş Belediye Meclisi'nin mayıs ayı olağan toplantısı yaklaşık 2 saat sürdü. Çiftçi Malları Koruma Meclisi ve Murakabe Heyetine 5'er asil, 5'er yedek üye seçimi ile başlayan toplantının ilk bölümüne Ödemiş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kocaağa, Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, Ziraat Odası ve Ticaret Odası yöneticileri de katıldı. Mevcut başkan Ali Bozkan ile Abdullah Uyandıran'ın listelerinin yarıştığı seçimlerde 70 kişi oy kullandı. Oylama sonucunda Ali Bozkan'ın “Mavi” listesi 38 oy, Abdullah Uyandıran'ın “Beyaz” listesi de 30 oy aldı. 2 oy geçersiz sayıldı.

29 Mart itibariyle borç 68,9 milyon lira

Toplantıda öne çıkan konu; kamu, özel bankalar, katılım bankaları veya İller Bankası kredi kuruluşlarından 1 yıla kadar geri ödemesiz 5 yıl vadeli 10 milyon liralık kredi kullanılmak suretiyle iç borçlanması oldu. 68 milyon 900 bin 682 lira borç stoğu açıklanırken, belediyenin rutin iş ve işlemlerini gerçekleştirmek için dahi ortalama 6-7 milyon lira giderin olduğu belirtildi. Belediyenin mevcut gelirleriyle zorunlu giderlerini karşılaması, cari ve yatırım harcaması yapması, borç stoğundan borç ödemesi ve haciz işlemlerinden kaynaklı işçi alacaklarını ödemesinin zor bir hale geldiği aktarıldı.

Belediye meclis üyelerine ve toplantıya katılanlara yönelik yapılan bilgilendirmede de 68,9 milyon liralık borcun 10,6 milyon liralık kısmının piyasa-esnaf borçları, 17,5 milyon liralık borcun Vergi Dairesi, SGK, Emekli Sandığı'na olan resmi kurum borcu olduğu kaydedildi. Kredi borçları ise 37,5 milyon lira olarak açıklanırken, kredi borçlarının 34 milyon 898 bin liralık bölümünün 60 ay vadeli İller Bankası borcu olduğu, 2,6 milyon liralık bölümünün de özel bir bankaya olduğu görüldü. Personele toplu iş sözleşmelerinden kaynaklı muhasebeye intikal etmiş 2,3 milyon lira, Bademli Belediyesi'nden gelen kıdem teşvik alacaklarını kapsayan 110 bin lira, ikramiye alacaklarını kapsayan 383 bin lira, kıdem tazminatlarını kapsayan 203 bin lira olmak üzere 3 milyon 21 bin lira olduğu belirtildi.

Eriş, gerekçeleri sıraladı

Kredi çekilme gerekçelerini sıralayan Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “Sokakta, düğünde kulağıma alacak üflenmesini istemiyorum. Kişisel asla böyle bir şeye girmek istemiyorum; ama kurumun işleyişi başka olmak zorundadır. Var olan bu ekonomik tablo bizim 5 yıllık döneme denk gelen bir tutardır. Bunu iyileştirmek için ilk akla gelen sıcak para anlamında, var olan sıcak borçların, yapılandırılmamış borçların ödenmesi idi. Aynı zamanda Ödemiş Belediyesi'nin ismini korumak anlamındadır. Borçlanma olabilir, borçlanma olacaktır; ama burada yapılandırılmış ve yapılandırılmamış diye SGK ve vergi borçları da var. Bu kredi bunların dışında var olan borçları ödemeye yetmeyecektir" dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Eriş “Günlük işlerimizi sürdürmek için kredi almak zorundayız. İşçilerimizi ve esnaflarımızı mağdur edemeyiz” şeklinde konuştu.

Oy birliği ile kabul edildi

AK Parti grubu adına söz alan Abdülkadir Karaerkek, işçilerin mağdur olmaması ve esnafın alacakları zamanında tahsil etmesi adına kredi çekme konusuna destek verdiklerini belirterek, “Yine de kredi çekilirken öncelik İller Bankası

olmalı” dedi.

MHP grubu adına söz alan Ceyhun Kınlı da, Ödemiş Belediyesi'nin itibarı, işçi maaşlarında aksama yaşanmaması ve esnafın mağdur edilmemesi adına destek vereceklerini açıkladı.

CHP grubu adına söz alan İlçe Başkanı ve Meclis Üyesi Hamdi Halis de, “Borcu borçla kapatmayı doğru bulmasak da bu süreçte bu nakit paraya ihtiyaç var. Bundan sonrası için hesap bilen bir tavır içinde olmayı arkadaşlarımla birlikte diliyoruz” dedi.

Ödemiş Belediyesi'nin kamu, özel bankalar, katılım bankaları veya İller Bankası kredi kuruluşlarından 1 yıla kadar geri ödemesiz 5 yıl vadeli 10 milyon liralık kredi kullanması talebi oy birliği ile meclisten geçti.