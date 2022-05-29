İhlas Haber Ajansı

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Ödemiş'te 130 kök Hint keneviri ele geçirildi

İzmir’in Ödemiş ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda dağlık arazide 130 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda dağlık arazide 130 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.



Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Ovakent Mahallesi'ndeki dağlık arazide yasadışı Hint keneviri bitkisi yetiştirildiğine yönelik bilgi aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler 3 farklı noktada bulunan toplamda 130 kök Hint kenevirini ele geçerdi.


Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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