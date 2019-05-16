Ödemiş'te 19 Mayıs etkinlikleri meşalenin yakılmasıyla başladı

Ödemiş Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılı anısına düzenlediği etkinlikler, dört ulusal bayramı simgeleyen meşalenin yakılmasıyla başladı.

Atatürk'ün ulusal kurtuluş mücadelesini başlatmak üzere 16 Mayıs'ta İstanbul'dan Bandırma Vapuru ile Samsun'a hareket etmesinin 100. yılında Ödemiş'te de bağımsızlığı simgeleyen, dört ulusal bayramı temsil eden 100. yıl meşalesi törenle yakıldı. Ödemiş Belediyesi tarafından Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk anıtı önünde ilçedeki eğitim sendikalarının desteğiyle düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Mehmet Eriş, CHP Ödemiş İlçe Başkanı Hamdi Halis, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel Hizmetler Koordinatörü Cumhur Şener, Ödemiş Bilumum Gıda Maddeleriyle Uğraşanlar Odası Başkanı Hülya Çavuş, eğitim sendikalarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunun ardından Ödemiş Ticaret Odası Anadolu Lisesi öğrencilerinin işaret dili eşlik ederek büyük alkış aldığı İstiklal Marşı okundu.

Günü anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “Bugün şehit gazeteci Hasan Tahsin'in İzmir'de düşmana ilk kurşunu atarak yakmış olduğu ateşin ertesi günündeyiz. Yüzyıl sonra yine aynı heyecanla, umudumuzu yitirmeden yine aynı meydanlardayız. Biraz önce sevgili gençlerimizi işaret dili ile İstiklal Marşımızı söylemesini duygulanarak izledim. Hepsine tek tek teşekkür ederim gözlerinden öperim. Yürekleriyle konuşan gençlerimizi ben de yürekten alkışlıyorum. Bugün bu meşaleyi biz yakacağız. Ama bu meşale 100 yıl önce yandı. Hasan Tahsin'in düşmana ‘dur' demesinden önceki 6 ay boyunca İstanbul'da kurtuluş için hazırlanan Mustafa Kemal en son düşman askerinin İzmir'e çıkartma yapmasıyla kararlılıkla yürümeye başladı. Artık ok yaydan çıkmıştı süreç başlayacaktı arkadaşları ile vedalaştı" dedi.

“O yolculuk hiç bitmedi”

Her güne belirli etkinlikler sığdırmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Eriş, "Tam 100 yıl önce bugün İstanbul'dan binmiş olduğu Bandırma Vapuru ile 18 arkadaşıyla birlikte hedeflediği Samsun'a doğru yol aldı. O yolculuk geride bıraktığımız yüzyılda hiç bitmedi. Çünkü o inanç ve kararlılık hep yüreğimizde oldu. Bugün yine o anları birlikte yaşıyoruz. Biz bugünlerde 100. yılını kutlayacağımız 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın bir günde yaşanacak bir etkinlik, bir bayram olmamalı diye düşündük. Onun için öğrencisi olduğumuz Mustafa Kemal'in Samsun için yola çıktığı bugünden başlayarak Atamızın doğum günü akşamına kadar her güne belirli etkinlikler sığdırmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

Eriş, konuşmasının ardından Ödemiş Ticaret Odası Anadolu Lisesi öğrencileri ile birlikte meşaleyi yaktı. Ödemiş Ticaret Odası Anadolu Lisesi daha sonra da İzmir Marşı'nı işaret diliyle söyledi. Başkan Eriş ve beraberindekiler İzmir Marşı'na alkışlarla eşlik etti. Program zeybek gösterisi ile son buldu. Ödemiş Halk Eğitimi Merkezi zeybek grubunun halkoyunu gösterisi büyük alkış aldı.

Dört ulusal bayramı temsil eden meşale

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı simgeleyen ayaklar üzerinde Kuvayi Milliye'nin bağımsızlık ruhunu temsil eden meşalenin 19 Mayıs akşamına kadar yanacağı, bundan sonra da ulusal bayramlar öncesi simgesel olarak törenlerde yer alacağı belirtildi.