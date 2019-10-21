Ödemiş Süs Bitkileri (Süs-Bir) başkanlığını yürüten Muammer Ardıcak, Ödemiş'te sona eren Süs Bitkileri ve Fidancılık sergisinin ardından yaptığı değerlendirmede, "Ödemiş'te 2 bin aile bitki üretimi ile uğraşıyor. Süs bitkileri ve fidancılık işi, yılın dört mevsimine yayılan bir üretim sektörüdür" dedi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 17-20 Ekim tarihlerinde bu yıl 15'inci kez tanıtım ve satış amaçlı açılan Süs Bitkileri ve Fidancılık sergisi sona erdi. Bir değerlendirme yapan Süs-Bir Başkanı Muammer Ardıcak, süs bitkileri ve fidan üretimi konusunda Ödemiş ve çevresinin Türkiye'deki ihtiyacın yaklaşık yüzde 70'inin karşılandığını belirterek, "Ödemiş'te 2 bin aile bitki üretimi ile uğraşıyor. Süs bitkileri ve fidancılık işi, yılın dört mevsimine yayılan bir üretim sektörüdür. İlçemizde yapılan üretim faaliyetini 15 yıldır sergi ve fuar gibi etkinliklerle duyurmaya çalışıyoruz. Bu yıl düzenlediğimiz sergimize, yurdun dört bir yanından firma temsilcisi katıldı. Her geçen gün profesyonel bir üretim ve tanıtım faaliyeti içinde oluyoruz. İlerleyen süre içinde Ödemiş'te bir bitki borsası oluşturulması için girişimlerimiz olacak" dedi.

Bitki üretiminin tüm dünyayı saran iklim krizine çare olduğunu belirten Ardıcak, "3-4 milyarlık bir üretim faaliyetinin büyük çoğunluğu bölgemizde yapılıyor. 700-800 civarında bir bitki çeşitliliğimiz var. Küçükmenderes Havzasının; üretim, bilgi ve ticaret merkezi olması için devletin de bu alanda üreticiye yardımcı olmasını bekliyoruz" dedi.