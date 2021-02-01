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Ödemiş'te 2 ev yanarak kül oldu, iki aile kış gününde evsiz kaldı

Ödemişin Ovakent Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında iki ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ödemişin Ovakent Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında iki ev yanarak kullanılamaz hale geldi.


Ödemiş'e 14 kilometre uzaklıkta bulunan Ovakent Mahallesi Celep Sokak'ta bir evde yangın çıktı. Alevler daha sonra bir başka eve sıçradı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine Ödemiş, Tire, Birgi, Torbalı'dan itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın 3 saat süren çalışma sonrası kontrol altına alınabildi. Evler tamamen kullanılamaz hale gelirken, iki aile kış gününde evsiz kaldı.


Öte yandan, Ovakent Jandarma Komutanlığı çıkan yangınla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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