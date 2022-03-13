İhlas Haber Ajansı

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Ödemiş'te 25. Konaklı Deve Güreşleri gerçekleşti

İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi, 25.

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi, 25. kez Geleneksel Deve Güreşleri Festivaline ev sahipliği yaptı. Soğuk havaya rağmen güreşler büyük ilgi gördü, sahadaki zorlu mücadele heyecanla izlendi.


Ödemiş ilçesi Konaklı Mahallesi'nde 25. kez deve güreşleri heyecanı vardı. Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden gelen deve sahiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Vatandaşlar günü, piknik yaparak ve güreşleri izleyerek geçirdi. Daha sonra dereceye giren devlerin sahiplerine kupaları takdim edildi.


Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Geleneksel Konaklı Deve Güreşlerine Türkiye'nin hemen hemen her bölgesindeki deve sahiplerinin ilgi ve katılımıyla gerçekleştiğini ifade etti. Eriş, “Bugün hava da deve güreşleri için çok güzel, olmasının da avantajıyla Türkiye'nin dört bir yanından gelen deve sahiplerinin iştirak ettiler. Konaklı Mahallesinde bu eski deve güreşi Atalarımızdan ve dedelerimizden miras olarak geçmişten günümüze kadar uzanmaktadır" dedi.

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