Ödemiş'te ayakkabı festivali

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, bu yıl ilk kez düzenlenen ayakkabı festivali yoğun ilgi gördü.

Ödemiş Belediyesi ve Ödemiş Ayakkabıcılar Odası iş birliğiyle düzenlenen Ödemiş Ayakkabı Festivali törenle başladı. 29 Şubat akşamına kadar Hükümet Meydanı'nda devam edecek festival ilk günden büyük ilgi gördü. Festivalde vatandaşlar, ayakkabıları indirimli fiyatlarla alarak alışveriş yaptı. Festivalin açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri, beğeniye sunulan ayakkabıları inceleyip stant açan esnaflardan bilgi aldı. Festival alanı önünde zaman zaman kuyruk oluştuğu görüldü. Ödemiş Belediye Bandosu da "Ayağında Kundura" adlı parçayı çalarak nostalji yaşattı.

İlçede ilk kez düzenlenen festivalin açılışına; Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, Kiraz Kaymakamı Emin Kaymak, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, Türkiye Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, daire amirleri, belediye başkan yardımcıları, belediye meclisi üyeleri ve esnaf odalarının başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.