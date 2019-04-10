Ödemiş'te Başkan Eriş mazbatasını aldı

Eriş, “Bu mazbata Ödemiş ailesinin mazbatasıdır” dedi.

Ödemiş'te 31 Mart yerel seçimlerinde sandıktan önde çıkan Mehmet Eriş, Ödemiş Belediye Başkanlığı için mazbatasını aldı. AK Parti tarafından yapılan itirazlar reddedilirken, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Sedef Gümüşay, Eriş'e mazbatasını verdi. Mazbata töreni için CHP ve İYİ Parti üyeleriyle Ödemişliler Adalet Sarayı'na akın etti. CHP Ödemiş Belediye Başkan aday adaylarından Remzi Boyacıoğlu da törene katılıp Eriş'i kutlayanlar arasında yer aldı. Mazbatasını teslim alan Eriş'i eşi Selma Eriş, oğlu Eren Eriş ve kızı Ezgi Gül Eriş de yalnız bırakmadı. Daha sonra CHP Ödemiş İlçe Başkanı Hamdi Halis ve İYİ Parti Ödemiş Teşkilat Başkanı Güven Kılıç ile birlikte Adalet Sarayı bahçesinde toplanan kalabalığa seslenen Eriş, teslim aldığı mazbatanın tüm Ödemişlilerin mazbatası olduğunu söyledi.

“Bu mazbata Ödemiş ailesinin mazbatasıdır"

1999 yılının ardından ikinci kez Ödemiş Belediye Başkanlığı mazbatasını alan Mehmet Eriş, “Bu mazbatada benim hangi partiden seçildiğim, yanımda hangi arkadaşlarımın olduğu, Millet İttifakı'nın yönetimleri veya üyeleri yazmıyor. Burada sadece yazan Ödemiş Belediye Başkanlığı'na seçilmiştir ifadesi. Dolayısıyla bu mazbata Ödemiş ailesinin mazbatasıdır. Bundan sonra Ödemiş'te hepimizin birliğinin, sevgisinin, kardeşliğin ve huzurun mazbatası olsun. Önümüzdeki 5 yılda da yapabileceğimiz görevlerde aynı şekilde bir olmayı, beraber olmayı Ödemiş için en iyi hizmetleri birlikte üretmeyi diliyorum. Bize güvenenleri mahcup etmemeyi Allah bize nasip etsin. Meclis üyesi arkadaşlarım da sanırım yarın alacaklar mazbatalarını. Zaten almışlar gibi kabul ediyoruz. Burada Ödemiş halkının iradesi var. Bu yerel seçim sürecinde kırdığımız gönüller varsa, yanımızdaki arkadaşlarım başta olmak üzere özür diliyorum. Bu hiçbir zaman birbirimizi kırma adına değildi. Koşullarımız zordu. Ama beraberlik de o kadar güzeldi. Bu tabloyu Ödemiş'in birliğine armağan ediyorum” dedi.

Devir teslim Çarşamba 12.00'da

CHP Ödemiş İlçe Başkanı Hamdi Halis de Çarşamba günü yapılacak devir teslim törenine dair detayları paylaştı. Halis, 11.00'da CHP Ödemiş İlçe Başkanlığı'nda toplandıktan sonra 11.30'da Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunup 12.00'da Ödemiş Belediyesi'ne hep birlikte yürüyeceklerini belirtti.

Törenin sonunda Başkan Eriş'e Ödemiş Zihinsel ve Bedensel Engelsiz Yarınlar Derneği Başkanı Serpil Aksoy Baştürk, dernek üyelerinin alçı ile hazırladığı içerisinde “Nazar ayeti” bulunan levhayı hediye etti.