Ödemiş'te CHP ve AK Partili adaylardan örnek buluşma

Ödemiş AK Parti Belediye Başkan Adayı Münir Bezmez ve beraberindeki ekip, Ödemiş'in CHP adayı Muhittin Cumhur Şener'i CHP İlçe Başkanlığı'nda ziyaret ederek başarılar diledi.

Ödemiş CHP Belediye Başkanı Muhittin Cumhur Şener, Ödemiş AK Parti Belediye Başkan Adayı Münir Bezmez ve beraberindeki ekibi CHP Ödemiş İlçe Başkanlığı'nda ağırladı. Sohbet havasında geçen ziyarete, iki partinin ilçe başkanlarının yanı sıra MHP ilçe Başkanı İsmail Poyraz da eşlik etti.

CHP adayı Şener, ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, en kısa zamanda iade-i ziyarette bulunacaklarını söyledi. Şener, "Ülkemize örnek olacak bir tabloyu Ödemiş'imizde yaşadık" dedi. AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Ramazan Şerif Delibalta, MHP Ödemiş İlçe Başkanı İsmail Poyraz, Ülkü Ocakları Ödemiş İlçe Başkanı Turgay Dalcı ve iki partinin bazı yöneticileri ile başkan adayı AK Partili Münir Bezmez de seçimlerin hizmet yarışı halinde geçmesini dilediklerini söyledi.