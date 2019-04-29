Ödemiş'te dağcılık şenlikleri

İzmir'de Ödemiş Belediyespor Efe Dağcılık Kulübü, Ödemiş'e bağlı Bademli Mahallesi'nde "Dağcılık ve Doğa Sporları Şenliği" düzenledi.

Ödemiş ilçesinde, bu yıl 7'incisi yapılan Dağcılık ve Doğa Sporları Şenliği" ilgi gördü. Çok sayıda kişi, şenliğe katılarak keyifli dakikalar geçirdi.

Ödemiş Belediyespor Efe Dağcılık Kulübü Başkanı Mümtaz Saygı, "Dağcılık ve doğa sporları şenliğine yurdumuzun değişik yörelerinden gelen dağcılık kulüp üyeleri ve bireysel doğasever dağcılar katıldı. Yurdumuzun değişik yerlerinden gelen dağcılık kulübü üyeleri ve bireysel olarak katılan doğaseverlerden oluşan yaklaşık 400 kişi şenliğimizde yerini aldı" dedi.