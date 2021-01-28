Ödemiş'te dağlar kar altında ekipler alarmda

İZMİR (İHA) – İzmir'in Ödemiş ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı belediye ve Karayolları ekiplerini alarma geçirdi. Kısa süreli kapanan Gölcük Yaylası yolu belediye ekiplerinin çalışmalarıyla açıldı. Dağ yollarında ulaşım jandarma tarafından kontrollü olarak sağlanıyor.

İzmir'i etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava Ödemiş'te Bozdağlar ve Aydın Dağları üzerindeki mahallelerde kar yağışı ile kendisini gösterdi. Akşamüstü saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası Gölcük yolu kısa süreli trafiğe kapandı. Ödemiş Belediyesi ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması ile yol trafiğe açılırken trafik akışı Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kontrollü olarak sağlanmaya başladı. Gölcük yolu üzerindeki denetimlerde kış lastiği ve zincir takılı olmayan araçlara izin verilmedi.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "Akşamüstü saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası tedbir amaçlı olarak trafiğe kapatılan Gölcük Yaylası yolu Ödemiş Belediyesi ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması ile açıldı. Trafik, Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce kontrollü olarak sağlanıyor. Hemşehrilerimizin zorunlu olmadıkça kar yağışı olan dağ yollarını kullanmamaları ve sürücülerin zincirsiz yola çıkmamaları önemle duyurulur" dedi.

Kar mücadelesi sürüyor

Gölcük Yaylası'nın yanı sıra Bozdağ, Tekke, Ovacık, Gölcük-Subatan, Hacıhasan, Kemer, Yılanlı, Çamyayla, Horzum ve Bıçakçı Ovacık Yaylası bağlantı yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmaları Ödemiş Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerince gün boyu koordineli olarak sürdürüldü. Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri de Ödemiş-Bozdağ-Salihli karayolunda çalışmalarına devam ediyor.