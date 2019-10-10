Ödemiş'te defne yaprağı çok, işletmesi yok

Ferahlatıcı ve aromatik özelliğinin yanı sıra sağlık açısından da faydalı olduğu bilinen defne yaprağı, İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Pirinççi Mahallesi'nde gelir kaynağı olmaya başladı. Pirinççi Mahallesi Muhtarı Yalçın Kocakabak, "Defne yağının ihraç edildiğini de duyuyoruz ama bunları işleyecek olanaklarımız yok" dedi.

Defne yaprağı, Ödemiş'e bağlı Pirinççi Mahallesi'nde gelir kaynağı oldu. Pirinççi Mahallesi Muhtarı Yalçın Kocakabak, Aydın Dağlarının kuzey eteklerinde bol miktarda bulunan defne ağacının dört mevsim yeşilliğini koruduğunu ve etrafına güzel kokular saçtığını belirtti. Kocakabak, "Mahallemizde defne yaprağı toplayıcılığı epeyden beri yapılmaktadır. Çevrede bulunan işletme sahipleri, mahallemize kadar gelip, topladığımız defne dallarını işlemek amacıyla götürüyorlar. Defne yaprağının boğaz ağrısından çeşitli sindirim sorunlarına kadar birçok derde deva olduğunu biliyoruz. Defne yaprağının; strese, böbrek taşlarına, sindirim sistemine iyi geldiğini ve ağrı kesici bir özelliği olduğunu biliyoruz" dedi.

Defne yaprağı toplayan vatandaşların mahalle içindeki kapalı alanlarda yaprak kuruttuklarını belirten Kocakabak, "Defnenin acı meyvesinden yararlanamıyoruz. Defne yağının ihraç edildiğini de duyuyoruz ama bunları işleyecek olanaklarımız yok. Eğer elimizden tutulur da mahallemizde defne işleme tesisleri kurulabilirse bizim için önemli bir gelir kaynağı olabilir" şeklinde konuştu.