Ödemiş'te denetimler sürdü; kurallara uymayanlara ceza yağdı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı denetimler sürerken, kurallara uymayanlara cezalar kesildi. Öte yandan, uygulamalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye yeni atanan İlçe Emniyet Müdürü Hasan Özge öncülüğünde denetimleri ve uygulamaları aksatmadan yürütüyor. Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde yapılan uygulamalarda aranan 8 şahsı kıskıvrak yakaladı. Uyuşturucuya karşı etkili mücadele veren ekipler çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirirken, olayla ilgili şüphelileri de gözaltına aldı. Uygulamalarda ayrıca ruhsatsız silah taşıyan şahıslar da ekipler tarafından gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Trafik kontrolleri de sürdü

Öte yandan, Çevik Kuvvet Grup Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde motosiklet ve araçlar kontrol edildi. Yapılan denetimlerde kurallara uymayan toplamda 112 motosiklet sürücüsüne kask takmadıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulanırken 5 motosiklet trafikten men edildi. Ekiplerin denetimlerinde ayrıca 377 araç sorgulanırken, kurallara uymayan 154 araç sürücüsüne idari işlem uygulandı; 24 araç da trafikten men edildi.

Mekanlara sosyal mesafe ve maske denetimi

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında işletmelerde de denetimler yaptı. İlçe genelinde denetim yapan ekipler 173 işletmeye sosyal mesafe ve maske denetimi gerçekleştirdi.