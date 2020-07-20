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Ödemiş'te dere yatağı temizliği

İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Çaylı Mahallesinde bulunan dere yatağı, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından temizlendi.

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Çaylı Mahallesinde bulunan dere yatağı, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından temizlendi.


DSİ, İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Çaylı Mahallesinde bulunan dere yatağını temizledi. Çaylı Mahalle Muhtarı İsmail Güçlü, eskiden mahallelerinin içinden geçen derenin yaklaşık 800 metrelik alanında temizlik yapıldığını belirterek, “DSİ 21. Şube Müdürlüğü ekiplerine mahallem adına teşekkür ederim. Mahallemizin içinden geçen derede zamanla çeşitli atık birikimi meydana gelmişti. Bu da kirliliğe neden oluyordu. Ayrıca Kiraz yönünden gelebilecek herhangi bir taşkın tehlikesine karşı da önlem almış olduk. Müracaat ettik, sağ olsunlar temizliği yaptılar. Kendilerine teşekkür ederiz” dedi.

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