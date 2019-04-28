Ödemiş'te geleneksel Helvuç Bayramı coşkusu

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Tekke Mahallesinde geleneksel Helvuç Bayramını'nın 622.'si kutladı.

Ödemiş Belediyesinin desteği ile Tekke Mahallesi Muhtarlığınca organize edilen Helvuç Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlandı. Etkinliğe Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve eşi Selma Eriş ile siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. 622 yıldır devam eden geleneğin devam etmesini önemsediğini belirten Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “Tekke Mahallesinde geleneksel hale gelen ve ilk namaz olarak adlandırılan Helvuç Bayramı'nda sizlerle birlikteyiz. İçinde bulunduğumuz Şaban ayında burada okunan Kur'an-ı Kerim'leri ve duaları Allah kabul etsin. Bugün yaşadığımız bu birlikteliğimizin Ramazan da, bayramda ve sonrasında da devam etmesini dilerim. Çocuklarımıza hediye verilmesi, onların mutlu olması amacıyla katkı sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Katılım sağlayan siyasi parti temsilcilerine, meclis üyelerine, muhtarlara ve sizlere çok teşekkür ederim” dedi.

Bayram etkinlikleri arasında ekranlarda Orço karakteriyle tanınan Burak Alkaş'ın yer aldığı gösteri yapıldı. Gösteri özellikle çocuklar tarafından büyük ilgiyle izlendi. Gösterilerin ardından çocuklar meydanda ellerinde poşetlerle büyük bir halka oluşturdu. Ödemiş Belediyesi ve hayırsever vatandaşlar tarafından getirilen hediyeler Başkan Mehmet Eriş ve davetliler tarafından çocukların poşetlerine konuldu. Katılımcılara da helva, pilav keşkek, ayran gibi çeşitli ikramlar dağıtıldı.