Ödemiş'te ‘Haziran Rüyası' müzik ve şiir gecesi

Ödemiş'te bir grup sanatseverin girişimi ile yapılacak şiir okuma gecesi, sanat gecesine dönüştü. Mustafa Abacı, Ümran Akça Ateş ve Gürcay Işık'ın önerileri ve desteği ile başlayan şiir okuma gecesi etkinliği, ‘Haziran Rüyası' adı ile 25 Haziran Salı günü, Park Kafe bahçesinde gerçekleştirilecek.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Ödemiş şubelerinin yanı sıra Ödemiş Sanat Etkinlikleri Mecrası (ÖSEM) katkıları ile gerçekleştirilecek geceye Ödemiş Belediyesi de katkı sunacak. Nazım Hikmet'ten Cahit Zarifoğlu'na haziran ayında ölen şair ve edebiyatçıları anmak için yapılacak gecede; Ahmed Arif, Cahit Irgat, Ahmed Muhip Dranas, Cahit Külebi, Orhan Asena ve Abdurrahim Karakoç gibi sanatçıların şiirleri okunacak. Orhan Asena'nın İzmir'de ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin adına yazdığı ‘Sen Başla Bitiren Olur' şiirinden Sivas'ta Madımak Oteli'nde ölen sanatçılar için yazılan şiirlerin de okunacağı gecenin ilgi görmesi beklenirken, gecede dört solist de türkü ve şarkı söyleyecekler. Gecenin düzenleyicilerinden Ümran Ateş, “Hafızalarınızdan uzun süre çıkmayacak 'Haziran Rüyası' şiir etkinliğini kaçırmayın. 25 Haziran Salı akşamı, Ödemiş Belediyesi tarafından işletilen Park Kafe yanındaki Emlak Servisi önünde yapılacak olan şiir ve müzik gecesine tüm Ödemişli hemşehrilerimiz davetlidir” dedi.