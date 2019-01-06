Ödemiş'te hem evlenen hem de boşanan arttı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 2018 yılında hem evlenen hem de boşanan çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre az da olsa arttı. 857 çift dünya evine girerken 257 çift boşandı. Bir önceki yıla göre doğum sayısı yüzde 5,4 azalırken ölüm olayı da yüzde 16'lık azalış gösterdi.

Ödemiş'te 2018 yılının evlilik, boşanma, doğum ve ölüm bilançosu belli oldu. 2017 yılında bin 462 doğumun gerçekleştiği Ödemiş'te 2018'de bin 383 doğum kaydedildi. 2017 yılında 1260 olan ölüm sayısı da 2018 yılında 1047 şeklinde gerçekleşti. Ödemiş'te doğum sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,4 azaldı. Ölüm sayısında da bir önceki yıla göre yüzde 16'lık azalma görüldü. Evlenme ve boşanma sayıları da 2017 yılına göre az da olsa arış gösterdi. Ödemiş'te 2017 yılında 853 olan evlenme 2018 yılında 857 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl 248 çift yollarını mahkeme kararıyla ayırırken 2018 yılında boşanan çift sayısı 257 olarak kayıtlara geçti.

Bir yılda 68 bine yakın işlem

2018 yılın da Ödemiş İlçe Nüfus Müdürlüğü de yoğun mesai yaptı. 25 bin 223 kişiye yeni kimlik kartı, 4 bin 505 kişiye yeni sürücü belgesi, bin 710 kişiye de pasaport verildi. 2018 yılında Ödemiş İlçe Nüfus Müdürlüğünün işlem sayısı 67 bin 693 olurken gün başına düşen ortalama işlem sayısı da 260 olarak tespit edildi.