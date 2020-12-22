Ödemiş'te hırsızlık olaylarının yüzde 93'ü aydınlatıldı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekiplerinin başarılı çalışması sonucu 2020 yılında suçluların yakalanması oranı artarken, hırsızlık olaylarının yüzde 93'ünün aydınlatıldığı öğrenildi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılında yürüttüğü başarılı operasyonlar ile ilçe genelinde suç oranının azaltılmasında büyük pay sahibi oldu. Özellikle ilçedeki hırsızlık olaylarının yüzde 93'ünü aydınlatan polis ekipleri uyuşturucu madde ticaretine de darbe indirdi. Ekiplerin 2020 yılı genelinde düzenlediği operasyonda 4 bin 150 gram esrar, 2 bin 500 gram hint keneviri, 300 gram metamfetamin maddesi, 102 adet ruhsatsız tabanca, 70 adet ruhsatsız tüfek, bin 2 gram kaçak tütün, 15 bin 359 adet makaron, 820 litre sahte alkol, 79 adet kuru sıkı tabanca ve 619 adet mermi ele geçirildi. Ayrıca trafik unsurlarının yaptığı denetimlerde 45 bin 790 araç ve ehliyet sorgulanırken, ilçedeki motosiklet sürücülerinin kask kullanma oranlarının yüzde 95 arttığı bildirildi.

Ekiplerin ilçe genelinde yaptığı çalışmaları titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.