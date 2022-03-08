Ödemiş'te ilk kez mimoza kadın festivali düzenlendi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle ilçenin Salı pazarında Mimoza Kadın Festivali'nin açılışı gerçekleştirildi.

Etkinlikte ilk olarak Ödemiş Belediyesi önünde Ödemiş Belediye Bandosu eşliğinde, kadınların çoğunluğunu oluşturduğu kortej yürüyüşü yapıldı. Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde ise Zübeyde Hanım büstü önüne karanfil bırakıldı ve ilçenin Salı Pazarı'nda Kadınlar Festivali açılışı yapıldı. Ödemişli kadınların hazırladığı Patchwork çalışması, kumaş üzerindeki tasvir çalışması ve dantel, oya ve el işlerinin bulunduğu sergi açılışı da gerçekleştirildi.

Ödemiş Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Açelya Keskin festivalde yaptığı konuşmasında, “Kadın bulunduğu her ortamı bereketlendirir. Kadının umudunu ve gücünü temsil eden mimoza çiçeği simgesiyle kadına kendi değerinin hatırlatmak için bu festivali düzenledik“ dedi.

Festivalde, mor balonların uçurulurken, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de animasyon gösterisi yaptı.