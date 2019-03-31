Ödemiş'te Millet İttifakı zaferini ilan etti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre seçimleri Millet İttifakı CHP Ödemiş Belediye Başkan adayı Mehmet Eriş kazandı.

Ödemiş'te saat 17.00'da son bulan seçim maratonu sonrası sayım ve sonuçların YSK sistemine girilmesi devam ederken, Millet İttifakı CHP Ödemiş Belediye Başkan adayı Mehmet Eriş seçim zaferini ilan etti. Vatandaşlar merakla haber sitelerinde yer alan sonuçları takip ederken, Mehmet Eriş saat 22.15 sularında bir açıklama yaptı. CHP Ödemiş İlçe Örgütü önünde toplanan kalabalığa seslenen Eriş, eldeki verilere göre seçimin galibi olduklarını belirterek, partililerin sağduyulu bir biçimde konvoyla seçim zaferini kutlamalarını istedi.

Cumhur İttifakı Ödemiş Belediye Başkan adayı Münir Bezmez'in kendisini arayıp kutladığını da aktaran Eriş, “Bu seçimde kaybeden yok. Bu seçimin galibi Ödemiş'tir. Tüm Ödemişlilerdir. Ödemiş bizim evimiz, biz büyük bir aileyiz” açıklamasında bulundu.

Eriş'in seçim zaferini kutlayan Ödemişliler de uzun araç konvoyları oluşturarak, havai fişekler atıldı.