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Ödemiş'te orman yangını: Yangın kontrol altına alındı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde Emirli ve Kemenler mahalleleri arasındaki dağlık alanda çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Emirli ve Kemenler mahalleleri arasındaki dağlık alanda çıkan orman yangını kontrol altına alındı.


Ödemiş'in Emirli ve Kemenler mahalleleri arasında Üç Mezar mevkisinde ormanlık alanda bilinmeyen bir sebepten dolayı saat 14.00 sıralarında başlayan yangın saat 17.00 sularında kısmen kontrol altına alınsa da şiddetli rüzgar alevlerin Kemenler Mahallesi civarında ilerlemesine yol açtı. Ekipler zorlu yol ve arazi koşullarında büyük çaba sarf etti. Söndürme helikopterlerinin havadan, Bayındır Orman İşletme ve itfaiye ekiplerinin karadan yürüttüğü mücadele sonucunda yangın saat 19.30 sıralarında tamamen kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmalarına geçti. Söndürme helikopterleri de gün batımına kadar Bademli Barajı'ndan su ikmali yaparak soğutma çalışmalarına havadan destek verdi.


Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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