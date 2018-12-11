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Ödemiş'te Öykü Arin ve diğer hastalar için kan bağışı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi yerel hizmetler personeli lösemili çocuklar için kan verdi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi yerel hizmetler personeli lösemili çocuklar için kan verdi.


İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ödemiş yerel hizmetler birimi personeli, İzmir'de lösemi hastası olan Öykü Arin ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek amacıyla kan bağışı yaptı. "Kök Hücre Bağışı Geleceği Kurtarır" bağışına, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ödemiş koordinatörü Cumhur Şener ile personeller yoğun ilgi gösterdi.


Şener, bağış hakkında şunları kaydetti:


"İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen kampanya çerçevesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZ-SU Ödemiş Şube Lokalinde belediye personelimiz bağışlarını Kızılay'a yaptı. Ödemiş Kızılay Kan Merkezi doktorları ve görevli çalışanları ile mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bununla toplumda bir örnek ve bir farkındalık oluşturmasını diliyor, ihtiyaç sahibi çocuklarımız ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. İnsanlık adına yapılan her proje ve kampanyada olmaya herkesi davet ediyoruz."

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