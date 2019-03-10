İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ödemiş'te patates 5, soğan 7 lira

İzmir’in tarım bahçesi olarak bilinen Küçükmenderes Havzasında patates fiyatları pazarda 5 liraya yükseldi.

İzmir'in tarım bahçesi olarak bilinen Küçükmenderes Havzasında patates fiyatları pazarda 5 liraya yükseldi. Tarlada 4 lira civarında seyreden patates fiyatlarının, söküm ve dikim çalışmalarının devam ettiği mart ayı boyunca fiyatların daha da artması bekleniyor.


Patates üreticisi İsmail Halıcıoğlu, mart ortası itibarı ile patates tarlalarındaki söküm çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti. Halıcıoğlu, sökümlerin mart sonuna kadar süreceğini söyleyerek, "Artık tarlalardaki patates sökümlerinin sonuna yaklaşıyoruz. Piyasada patates bulmak zorlaştı. Üretici peşin para olmadan satış yapmıyor. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan çek ve senet alışverişleri çok sayıda üreticinin canını yakmıştı. Maliyetler arttı. Patates tarlada kalmadı denecek kadar azaldı. Dolayısıyla ürün değerlendi. Bu yüzden fiyatlarda da artış gözleniyor" dedi.


İzmir'de ucuzluğu ve kalitesi ile bilinen Ödemiş'in pazarında da patates tezgahlarında fiyatların 5 TL olduğu gözlenirken, soğan fiyatları da 7 lira. Pazarcı Ali Şekerci, tüketicinin fiyatlardan şikayet ettiğini fakat kendilerinin de ucuza almadıklarını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.