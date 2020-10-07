Ödemiş'te pazaryerlerine pandemi düzenlemesi

İlçe merkezinde cumartesi günleri kurulan büyük pazarın yükünü hafifletmek için Zafer Mahallesi'nde kurulmaya başlayan yeni pazar yerinin ardından Tekstil Mahallesinde de pazar kurulması konusunda oda başkanları ve muhtarlarla görüşme yapıldı. Ödemiş Belediye Başkan Yardımcısı Özay Kaptan, Gıda Maddeleri Odası Başkanı Hülya Çavuş, Terziler Odası Başkanı Hüseyin Döner, Zafer Mahallesi Muhtarı Mehmet Karaceviz, Hürriyet Mahallesi Muhtarı Recep Yeşiltaş, Zabıta Müdürü Ali Palamut'un yer aldığı heyet, tekstil mevkiinde incelemelerde bulundu.

Belediye başkan yardımcısı Özay Kaptan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusundaki taleplerini, ilgili sivil toplum örgütleri işbirliği ile çözüm bulmaya çalışıyoruz. Cumartesi dışında, kent merkezindeki her bölgenin ihtiyacını karşılayacak, farklı günlerde semt pazarları kuruluyor. Pandemi koşullarını da göz önünde bulundurarak, Tekstil mevkiinde pazaryeri oluşturulması konusunda çalışmalara başladık. Yaptığımız incelemelerde 1350 Sokak'taki alan uygun bulundu. Müracaatlar 1 Aralık 2020 tarihine kadar zabıta müdürlüğümüz tarafından alınacaktır” dedi.