Ödemiş'te rahvan at yarışları yapıldı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde belediye ile Rahvan At Yetiştiricileri ve Binicilik Spor Kulübü Derneği işbirliğinde geleneksel rahvan at yarışları yapıldı.

Demircili Mahallesinde düzenlenen yarışa Türkiye'nin çeşitli il ve ilçesinden çok sayıda at yetiştiricisi ve yarış meraklısı katıldı. 170 rahvan atın yarıştığı etkinlikte, Baş, Baş Altı, Büyük Orta, Küçük Orta, Deste, 4'lü,3'lü, Tozkoparan ve İthal A olmak üzere 9 kategoride yapılan yarışlarda dereceye girenlere para ödülü ve kupa verildi.

Belediye Başkanı Mahmut Badem, 17 Mart 2019 tarihinde yapılacak yarışların Günlüce Mahallesi'nde düzenlenen yeni yarış alanında yapılacağını duyurdu. Badem, “Uzun yıllardır yapılan rahvan at yarışlarının ilçemizde devam ettiğini görmekten mutluluk duyuyoruz. Ödemiş rahvan at yarışları konusunda Türkiye'de marka olmaya çalışıyor. Katılım sayısıyla rekor kırmaya doğru ilerliyor. Sizlere söz verdiğimiz gibi yeni yarış alanımız tamamlanmak üzere. 17 Mart 2019 tarihindeki yarışlarımızı yeni alanımızda yapacağız. Rekor katılım yapacağınıza inanıyorum. Ata sporumuzu sahip çıkan ve bugünlere getirilmesine öncülün yapan kardeşlerimizi yürekten kutluyorum” dedi.