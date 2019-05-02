Ödemiş'te şenliklerle dolu hafta sonu

İzmir'in Ödemiş ilçesi, hafta sonu farklı mahallelerde düzenlenecek şenliklere ev sahipliği yapacak.

Ödemiş ilçesinde, 4 Mayıs 2019 Cumartesi günü Birgi'de, 5 Mayıs 2019 Pazar günü ise Lübbey ve Ovakent olmak üzere üç ayrı şenlik gerçekleştirilecek.

Cumartesi günü Birgi'de Bahar Şenliği, Ödemiş Gençlik Hizmetleri Spor Derneği ve Ödemiş Belediyesi'nin ortak organizasyonu ile düzenlenecek. Hıdrellez coşkusunun da yaşanacağı şenlik kapsamında, gün boyunca tarihi kenti Birgi'de etkinlikler düzenlenecek. 11.00'da başlayacak şenlik, akşam saatlerindeki konserle son bulacak.

Pazar günü ise hem Ödemiş'in terk edilmiş tarihi kartal yuvası Lübbey'de hem de Ovakent Mahallesi'nde bahar şenlikleri yapılacak. Ödemiş Ticaret Odası sponsorluğunda Lübbey'de ilk kez düzenlenecek bahar şenliği pazar günü 12.00'da başlayacak. Müzik dinletisi, resim sergileri, yöresel ürünler ve yerel el sanatları sergileri ve Efe Dağcılık üyeleri ile doğa yürüyüşünün yanı sıra, çekilen fotoğraflardan oluşan sergi de şenlik programında yer alıyor. Sergide ayrıca, ayran ve pilav ikramı yapılacak.

Ovakent'te de bu yıl 8.'si düzenlenecek Ovakent Bahar Şenliği, Ödemiş Belediyesi ve Ovakent Mahalle Muhtarlığı'nın katkılarıyla gerçekleştirilecek. Ovakent'te zeytinlik mevkiinde gerçekleştirilecek şenlikte, Ovakent halkı baharın gelişini kutlayacak. Şenlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da Ovakent ilk ve ortaokulu yararına keşkek ve yöreye özgü dibile tatlısının ikramı yapılacak.