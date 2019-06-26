Ödemiş'te şiir ve türkü gecesi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, bir grup sanatseverin girişimi ile düzenlenen şiir okuma ve müzik gecesi yoğun ilgi gördü.

Ödemiş'te, bir kafenin bahçesinde yapılan şiir okuma ve müzik gecesi etkinliği sanatseverleri bir araya getirdi. Gecenin açılış konuşmasını yapan Atatürkçü Düşünce Derneği Ödemiş şube başkanı Gürcay Işık ve Ödemiş Belediye başkanı Mehmet Eriş, geceyi düzenleyenlere teşekkür ederken, benzeri etkinliklerin devam etmesini diledi.

Nazım Hikmet'ten Cahit Zarifoğlu'na haziran ayında ölen şair ve edebiyatçıları anmak için yapılan gecede; Ahmed Arif, Cahit Irgat, Ahmet Muhip Dranas, Cahit Külebi, Orhan Asena ve Abdurrahim Karakoç gibi sanatçıların şiirleri okundu.

Orhan Asena'nın İzmir'de ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin adına yazdığı ‘Sen Başla Bitiren Olur' şiirini seslendiren edebiyat öğretmeni Selim Şahan da, Orhan Asena'nın şiirini okuma amacının üzerinde yaşadıkları toprakları kendilerine vatan olarak bırakan Kuvayı Milliye düşüncesini ve şehitleri anmak olduğunu söyledi.

Şahan, "Eğer 15 Mayıs ve 1 Haziran 1919 tarihlerinde İzmir ve Ödemiş önlerinde bir direniş yaşanmasaydı biz belki de bugün bu topraklarda kendi dilimizle böyle bir gece düzenleyemezdik. Bu yüzden bu şiiri Haziran ayında ölen edebiyatçılarla birlikte anlamlı buluyorum” dedi.

Ödemişli öğretmenlerden oluşan müzik grubunun ezgilerle eşlik ettiği şiir dinletisi ve müzik gecesinde türküler de seslendirildi.