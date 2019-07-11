Ödemiş'te trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 21.20 sıralarında Ödemiş-Ovakent karayolu Hasan Doğan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ovakent yönünden Ödemiş istikametine doğru seyir halindeki 35 NT 254 plakalı Ferhat Çoban (25) yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen 09 RD 891 plakalı Ekrem Oryaşın (70) idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AKS ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada sürücüler Ferhat Çoban ile Ekrem Oryaşın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Oryaşın'ın kullandığı araçta ağır yaralanan eşi Nedime Oryaşın (70) hurda yığınına dönen araçtan AKS ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Nedime Oryaşın, Ödemiş Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Oryaşın'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Savaş alanına dönüşen Ovakent yolunda jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, nöbetçi savcı kaza bölgesinde incelemelerde bulundu. Yürek yakan kazada hayatını kaybeden Ferhat Çoban'ın kısa süre önce evlendiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.