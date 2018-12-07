Ödemiş'te yeni bir fakülte kuruluyor

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, dokuz yeni fakülte ve yüksekokul kuruldu. Yayımlanan kararda, fakültelerden birinin de Ege Üniversitesine bağlı olacak şekilde kurulması planlanan Birgivi İslami İlimler Fakültesi olduğu öğrenilirken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "Ege Üniversitesi bünyesinde, böyle önemli bir alanda çalışmalar yapacak olan ilim merkezimizin faaliyete geçmesi, her şeyden önce, bir İzmirli ve bölge milletvekili olarak beni mutlu etti" dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, dokuz yeni fakülte ve yüksekokul kuruluşu resmen onaylandı. Kurulacak fakültelerden birinin Ege Üniversitesine bağlı olacak şekilde kurulması planlanan Birgivi İslami İlimler Fakültesi olduğu belirtildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da, konu hakkında bir açıklama yaptı. Dağ, "Bir süredir beklediğimiz, üzerinde çalışıldığını bildiğimiz ve takip ettiğimiz bir husustu. İzmirimizin ve ülkemizin köklü bir üniversitesi olan Ege Üniversitesi bünyesinde, böyle önemli bir alanda çalışmalar yapacak olan ilim merkezimizin faaliyete geçmesi, her şeyden önce, bir İzmirli ve bölge milletvekili olarak beni mutlu etti" ifadelerini kullandı.

"Ödemiş'e katkı sağlayacağına inanıyorum"

Ege Üniversitesinin İzmir'in ve Türkiye'nin önemli markalarından biri olduğunu belirten Dağ, "Ege Üniversitesi kurulduğu tarih olan 1955 yılından bu yana toplumumuza, ülkemize ve akademik camiamıza sayısız katkılar vermiş, birçok faydalı işlerin altına imza atmıştır. Böyle bir markanın bir fakültesinin de Ödemiş ilçemizde faaliyet gösterecek olmasının, Ödemiş'e hem sosyal, hem kültürel, hem de tabii ihtiyaçların giderilmesi doğrultusunda ortaya çıkacak bir hareketliliğin neticesinde, büyük fayda sağlayacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

"İlmi mirasları inanıyorum ki geleceğe taşınacaktır"

İmam Birgivi'nin Osmanlı'nın ilim, kültür ve sanatta zirveye ulaştığı bir dönemin önemli alimlerinden biri olduğunun altını çizen Dağ, "İmam Birgivi Efendi, hayatının önemli bir bölümünde şimdi adına bir ilim yuvası inşa edilecek olan Ödemiş'te yaşadı. Döneminin alimlerinden o'nu ayıran özelliklerden birisi, yaşadığı toplumun güncel sorunlarıyla ilgilenmesiydi. Şimdi burada inşallah nice nesillerin hem kendini geliştirmesi hem de topluma faydalı birer ilim insanı olabilmesi için bir imkan doğmuş oldu. Burada hem İmam Birgivi Efendi, hem de nice alimlerimizin fikir dünyaları işlenecek. İlmi mirasları inanıyorum ki geleceğe taşınacaktır. Bu aşamaya gelene kadar olduğu gibi, bundan sonra da bu çatı altında yapılacak çalışmaları yakından takip edeceğim. Emeği geçen ve böyle bir imkanın faaliyete geçmesine vesile olan herkese teşekkür ederim" dedi.