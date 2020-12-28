Ödemiş'te zeytin hasadı sürüyor

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, kasım ayında başlayan zeytin hasadı devam ederken, hasadın hava şartlarına göre şubat ayına kadar devam edeceği bildirildi.

Zeytin üreticileri, korona virüsü salgını kısıtlamalarının da etkisiyle zeytin bahçelerine akın etti. Bu yıl bölgede yağışın yeterli olmaması nedeniyle zeytinlerde tam olgunlaşmanın yaşanmadığını belirten üretici Kerem Çakıroğlu, "Geçen bahardan bu yana hala etkisi maalesef devam eden kuraklık ve Covid-19 nedeniyle yaşanan sıkıntılar ve tahminlerden daha çok artan maliyetler gölgesinde zeytin toplama ve sıkım sezonu devam ediyor. Zeytin işi sadece yılın bir kaç ayında yapılıyor gibi görünse de tüm yılı kaplar. Budama, ilaçlama, sulama yıl içinde uygun zamanlarda yapılır ve yavaş yavaş olgunlaşan ürünler işliklere doğru yol alır" dedi.

"Zeytinler ağaçtan yeşilken toplanır sıkılırsa erken hasat olur, az ürün alınır"

Kerem Çakıroğlu, zeytin ağaçlarının bakımının doğru yapılması gerektiğini belirterek, sıkım işlemlerinin de dikkatli yapılması gerektiğini vurguladı. Çakıroğlu şöyle devam etti:

"Doğru budanan, ilaçlanan, sulanan ürünler zamanında kasalar ile sevk edilmelidirler. Yoğun sıcaklık verilmeden 26 derece altında bir ısıda elde edilen zeytinyağları gıdaya zarar vermeyen paslanmaz çelik kaplarda veya miktarına göre tanklarda saklanmalıdır. Kullanım fazlası olan ve ev ekonomisine katkısı için satılan ürünlerin ise sevkiyatı uygun tenekelerde yapılması, uzun ve zor bir süreç sonucunda emeklerin karşılığı için önemlidir. Güneş ışığına maruz kalan, oksijen ile teması çok olan ve bir ısı kaynağı yanında bulunan zeytinyağı içindeki değerleri kaybeder. Bu durum kişiye yarardan çok zarar verir."

Yeşilken toplanan zeytinin yağının az olacağını; ama kalitenin artacağını söyleyen Çakıroğlu, “Zeytinler ağaçtan yeşilken toplanır sıkılırsa erken hasat olur, az ürün alınır; ama çok sağlıklıdır. Siyah iken çok yağ alınır; ama kalite azalır. Bölgemiz için hasat zamanı kasım-şubat ayları arasındadır" dedi.