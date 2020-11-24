Ödemiş'te zeytin zamanı

İzmir'in Ödemiş ilçesi ve çevresinde, zeytin hasadının başladı. Üreticiler, pandemi kısıtlamalarının da etkisiyle zeytin bahçelerine akın etti. Bölgede yağışın yeterli olmaması nedeniyle zeytinlerde tam olgunlaşmanın yaşanmadığını belirten üretici İlhan Biçer, “Fırsatı ve olanağı olanlar, kendi imkânları ile ağaçlarını sulayıp zeytinlerin olgunlaşmasını sağlamaya çalışıyor. Kuraklık zeytin ağaçlarını da etkiliyor” dedi.

İzmir Ödemiş'te uzun süredir beklenen zeytin için hasat dönemi başladı. Hasadın 2 ay süreceğini belirten İlhan Biçer isimli üretici, hasadın bereketli olmasını dileyerek "Atalarımızın dikmiş olduğu zeytin ağaçları bizlerin geçim kaynağı oldu. Zeytin ağaçlarına ilave olarak uygun alanlara bizler de zeytin ağacı diktik. Şu an onların sayesinde geçiniyoruz. Bizler de çocuklarımıza, torunlarımıza zeytin ağacı dikerek daha fazla zeytin ağacı bırakmak istiyoruz" diye konuştu. Biçer, zeytinde bu yıl verimin düşük olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bölgemiz bu yıl az yağış aldı. Bu sene zeytinde verim az. Her yıl aynı olmuyor. Bir yıl çok verim oluyor, bir yıl az oluyor. Zeytinlerimizi yağlık ve sofralık olarak topluyoruz. Kendi zeytinlerimizi kendimiz hasat ediyoruz. Daha sonra civardaki zeytinleri yevmiye karşılığı topluyoruz. Geçimimizi zeytine borçluyuz. Zeytin bizim için çok değerli.”