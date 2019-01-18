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Ödemiş'teki parka Alparslan Türkeş'in ismi verildi

İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Zafer Mahallesi’ndeki 3 bin 500 metrekare genişliğindeki bir parka, Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş’in adı verildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'ndeki 3 bin 500 metrekare genişliğindeki bir parka, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in adı verildi.


Ödemiş Belediye Meclisi, oy birliğiyle aldığı kararla Zafer Mahallesi'ndeki bir parka, MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in adını vermişti.


Ödemiş Ülkü Ocakları üyeleri de, Ödemiş Zafer Mahallesi'nde, Şehit Erdal Bodur ve Şehit Turan Emeksiz caddelerinin kesiştiği köşede yer alan 3 bin 500 metrekare genişliğindeki Türkeş'in adının verildiği parkı ziyaret etti. Ziyarette üyeler, parka Türkeş'in adının verilmesi nedeniyle; MHP İlçe Başkanı İsmail Poyraz ve yönetimine, Ödemiş Belediyesi'ne, meclis üyelerine teşekkür etti.


Ödemiş Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Turgay Dalcı da, ismin verilmesine katkı sağlayanlar için bir mesaj yayımladı.

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