Ödüllü hastaneye bir teşekkür de Diyanet'ten

Tire Devlet Hastanesi Başhekimi Fatih Hayali ve ekibine bir teşekkür de Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden geldi.

Tire Devlet Hastanesi, sağlık alanında başlattığı örnek çalışmalarla uluslararası ödüle layık görülmüştü. Dijital hastane olarak Avrupa'nın sayılı hastaneleri arasına giren Tire Devlet Hastanesi, başarıları ile Tire'nin adını dünyaya duyurmayı başarmıştı. Tire Devlet Hastanesi Başhekimi Fatih Hayali ve ekibine bir teşekkür de bugün Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden geldi. Tire Devlet Hastanesi mescidinin hazırlanıp ibadete açılması, temizlik ve hijyene verilen önem, mescidin sürekli olarak bakımının yapılıp yenilenmesi nedeniyle Tire Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Fatih Hayali'ye teşekkür belgesi verildi.

Tire Müftüsü Abdullah Kır, Şube Müdürü Fatih Dinçer ile birlikte bugün Başhekim Op. Dr. Fatih Hayali'yi makamında ziyaret etti. Müftü Kır, Başhekim Hayali'ye hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün teşekkür belgesini takdim etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başhekim Hayali, "Böylesine güzel bir kurumdan böylesine güzel bir teşekkürü hak etmek benim için gurur verici. Tire Devlet Hastanesi olarak vatandaşlarımızın doğumundan ölümüne kadar elimizden gelen tüm imkanları seferber ediyoruz. Mescidimiz de hastanemizin bir ihtiyacı ve bir parçası. Sürekli olarak ibadete açık. Düzenli olarak dezenfekte işlemi görevlilerimiz tarafından yapılıyor. Ben bu vesile ile Tire Müftümüze hoş geldiniz diyor ve bu güzel belge için sayın müftümüz nezdinde Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum” dedi.