Ödüllü projede anahtar sevinci

Sign of The City Premium 2018 En İyi Karma Kullanım kategorisinde ‘Premium Proje' seçilen Modda Bulvar'da, Süleyman ve Aygün Tutuş çifti anahtarlarını alarak ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı.

Hafif raylı sistem ve Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatları ile güçlendirilecek İzmir Ana Transfer Merkezine 500 metre mesafede ve tüm ulaşım noktalarının kesişme noktasında cadde üzerinde konumlanan Modda Bulvar, önemli bir yatırım fırsatı olarak hem İzmir hem de şehir dışı ve yurt dışındaki yatırımcılar tarafından tercih ediliyor.

Modda Bulvar'ın ulaşım olanakları, sosyal donatıları ve ticari alanlarıyla dikkat çektiğini söyleyen Modda Bulvar yetkilileri, güçlü zemin üzerinde inşa edilen projenin toplam 5 blok bin 50 konuttan oluştuğunu söyledi.

Sosyal donatılar ve ticari alanlar bir arada

Modda Bulvar'da 15 bin metrekarelik AVM konseptli çarşı alanı yer aldığını ve önemli markaları bir arada sunacağını kaydeden yetkililer, “Bölgede bir cazibe merkezi haline gelecek projemiz, sunduğu geniş sosyal imkanların yanında zemin kattaki çarşı konseptiyle de tercih ediliyor. Modda Bulvar; süpermarket, cafe-restaurant, kuaför, eczane, banka gibi ihtiyacınız olan tüm ticari alanları bir arada sunuyor. Satış ofisimizde çok değerli sanatçıların eserlerini sergilemekteyiz. Sanata her zaman destek veren Modda Bulvar'da; 500 kişilik kültür sanat merkezi, tiyatro, açık ve kapalı yüzme havuzları, 15 bin metrekare kapalı alanın içinde spor salonu, bilim ve sanat müzeleriyle benzersiz bir yaşam alanı da sunuyoruz. Üst katlarda ise 1+1, 2+1 ve 3+1 daire tipleri yer alıyor. Daire tipleri kendi içindeki alternatifleriyle müşteriye çeşitlilik sunabiliyor. İlk etaptaki son fırsatların yanı sıra yeni başlayacak etap için de ön talepler alınmaya başlandı. İlk etabın faaliyete geçmesiyle birlikte yeni etap da erken dönem yatırımcısına kazandıracak” ifadelerini kullandı.

Ulaşım olanaklarıyla dikkat çekiyor

Premium konseptli projenin bölgeye oldukça değer katacağını dile getiren Modda Bulvar yetkilileri şu bilgileri verdi:

"Yapımı devam eden Buca - Bornova Uçan Yol tüm çevre yolu bağlantılarına yakın konumuyla ulaşımda sağladığı avantajla da bir adım öne çıkıyor. Mevcut İzmir Otogarı Hafif Raylı Sistem ve Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatları ile güçlendirilecek. Modda Bulvar da yenilenecek İzmir Ana Transfer Merkezine 500 metre mesafedeki konumuyla önemli bir ulaşım avantajı da sağlıyor. İzmir'in kesişme noktası olarak konumlandırılan Modda Bulvar, İstanbul - Ankara otoban bağlantısına 1 km, Yaşar Üniversitesi'ne 2 km, Ege Üniversitesi'ne 4 km, Alsancak'a 5 km'lik mesafede olup şehrin tam merkezinde yeni metro hattının hemen önünden geçmesi her noktaya kolay ulaşımıyla ayrıcalıklı hayatı birlikte sunuyor. Konsepti itibariyle alternatifi olmayan Modda Bulvar yatırımcılarına yüksek kira getirisi de sağlayacak."