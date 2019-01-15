Öğrenci servisleri karda mahsur kaldı

İzmir'in Tire ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçenin dağ mahallelerinde giden yollar ulaşıma kapanırken, iki öğrenci servisi karda mahsur kaldı. Mahsur kalan araçları, büyükşehir ekipleri kurtardı.

Son haftalarda zor geçen kış şartları, Tire'de hayatı olumsuz etkiledi. Tire'nin dağ mahallerinde dün gece geç saatlerde başlayan yoğun kar yağışı, bazı mahalle yollarını ulaşıma kapattı. Tire merkezde ise etkili olan yağmur, bazı ova mahallelerinde su baskınlarına sebep oldu. Tire-Torbalı yolunda, Akkoyunlu Mahallesi mevkiinde meydana gelen su baskını, Tire-Torbalı yolundaki trafiği de olumsuz etkiledi.

Öğrenci servisi mahsur kaldı

Yaklaşık iki haftadır kar ve sel baskınlarıyla yoğun mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sabah saatlerinde Güme Dağı'nın zirvesinden gelen ihbarlar harekete geçti. Tire'ye bağlı Yamandere, Dibekçi, Çeriközü ve Küçükburun mahallerine giden dağ yolu yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapandı. Bu mahallelerin muhtarları ve iki öğrenci servisi, Tire'ye gelmek için yola çıktıklarında yolda mahsur kaldı. Hemen bölgeye greyder ve tuzlama aracı sevk eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, mahsur kalan öğrenci servislerini ve muhtarları kurtararak mahallelerine ulaştırdı.