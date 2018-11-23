Öğrenciler, Ayhan ve Okan öğretmenini unutmadı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde görevi başında öldürülen okul müdürü Ayhan Kökmen ve Kimya Öğretmeni Okan Biçer için anı defteri oluşturuldu.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yapılan etkinlikler çerçevesinde Ödemiş İlkkurşun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan anı defterini imzalayan öğrenciler duygulu anlar yaşadı. Önceki yıl meydana gelen olayda ilçeye bağlı Kaymakçı Mahallesi'ndeki lisede makamında uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Ayhan Kökmen ile yine geçen Mart ayında geçirdiği kaza sonucunda hayatını kaybeden okulun Kimya Öğretmeni Okan Biçer anısına açılan deftere duygularını yazan öğrencilerden Merve Keser, "Her iki öğretmenimiz de beklenmedik bir şekilde hayatlarını kaybetti. Ayhan öğretmenimiz, görevi başında eski bir öğrencisi tarafından öldürülürken, Okan öğretmenimiz de yine eski bir öğrencisinin kullandığı motosikletin çarpması sonucunda hayatlarını kaybetti. Her ikisi de zamansız aramızdan ayrıldılar. Çok üzgünüz” dedi.