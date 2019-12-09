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Öğrenciler bazı kurumları gezdi, bilgi aldı

İzmir’in Aliağa ilçesinde, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencileri, bazı kurumları gezerek bilgi aldı.


Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf Muhasebe ve Finansman bölümü öğrencileri; Aliağa Belediyesi, Aliağa Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi Dairesi, Aliağa Ticaret Odası, Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret etti. Bir dizi ziyaret yapan öğrenciler, ileride çalışabileceği ortamları yerinde gördü. Öğrenciler görevli kişilerden; yapılan işlemler, kurumların işleyişi, hangi kurumun nasıl hizmet verdiği gibi konularda bilgi aldı.

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