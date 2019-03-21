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Öğrenciler, Dünya Ormancılık Günü'nde fidanları toprakla buluşturdu

Orman Genel Müdürlüğü’nün Dünya Ormancılık Günü için belirlediği "İnsan İçin Sağlık, Sağlık İçin Orman" teması kapsamında, Aliağa Orman İşletme Şefliği’nin desteğiyle düzenlenen etkinlikte öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu.

Orman Genel Müdürlüğü'nün Dünya Ormancılık Günü için belirlediği "İnsan İçin Sağlık, Sağlık İçin Orman" teması kapsamında, Aliağa Orman İşletme Şefliği'nin desteğiyle düzenlenen etkinlikte öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu.


Aliağa ilçesinde, Dünya Ormancılık Günü kapsamında bir etkinlik düzenlendi. "İnsan İçin Sağlık, Sağlık İçin Orman" teması kapsamındaki etkinlikte, TED Aliağa Koleji öğrencileri fidan dikti. Aliağa Kültür Mahallesi'nde bulunan ormanlık arazide öğrenciler, Aliağa Orman İşletme Şefliği'nin temin ettiği fidanları toprakla buluşturmanın sevincini yaşadı.


Etkinliğe; Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, Garnizon Komutanı Alb. Faruk Altun, Aliağa Jandarma Komutanı Binbaşı Rıfkı Kulaksız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, Aliağa Orman İşletme Şefi Oktay Atalay Dikmen, TED Aliağa Koleji Genel Koordinatörü Hasan Çelik, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.

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