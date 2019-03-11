Öğrenciler evsel atık yağlardan doğal sabun elde etti

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Helvacı Ortaokulu'nda ve Helvacı İlkokulu'nda sıfır atık projesi kapsamında atık kağıt, plastik, cam metal, pil ve kullanılmış sıvı yemek yağları toplandı ve doğal sabun elde edildi.

Özellikle kullanılmış yağların geri dönüşümünü yapmak için "Yağ getir sabun götür" sloganıyla öğrenciler tarafından yaklaşık 300 litre evsel atık yağlar okulda toplandı. Geleneksel yöntemlerle okul bahçesinde kazanlarda veli, öğrenci ve öğretmenlerin ortak çalışmasıyla yaklaşık 400 kg doğal sabun elde edildi. Helvacı Ortaokulu Müdürü Hasan Gönç ve Helvacı İlkokulu Müdürü Mustafa Öcal, öğrencilerin getirdikleri atık yağa karşılık evlerine doğal sabun götürerek hem çevreyi korumuş olduklarınıi hem de geri dönüşüm yoluyla aile bütçesine katkı sağlamış olduklarını ifade etti.