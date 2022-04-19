Öğrenciler gönüllü oldu köy okulunu yeniledi

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu'nda (İKMYO) öğrenim gören Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) üyesi İKMYO-TOG gönüllüleri, 27 öğrencinin birleştirilmiş sınıfta eğitim gördüğü İzmir'in Torbalı ilçesindeki köy okulunun tadilatını gerçekleştirdi.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 2'nci sınıf öğrencisi Tuğrul Görmez almış olduğu “Gönüllülük Çalışmaları” dersi kapsamında, yaşadığı köyde onarıma ve tadilata ihtiyacı olan ilkokul için “Rengarenk Duvar” adını verdiği sosyal sorumluluk projesi için harekete geçti.

Köy okulunun bakımını gerçekleştirmek ve güzelleştirmek adına, üyesi olduğu İKMYO-Toplum Gönüllüleri Kulübü Koordinatörü Fizyoterapi 2'nci sınıf öğrencisi Hanife Çelik ile birlikte, öğrenci topluluğu üzerinden proje fikrine destek verecek diğer gönüllü arkadaşlarına çağrıda bulundular. Eylül 2021'den itibaren birçok sponsor ve kaynak arayışına başlayan gençler, projelerini farklı programlardan 20 gönüllü ile birlikte hayata geçirdi.

“Eksikleri temin ettiler”

Okulun eksiklerini ve ihtiyaç listesini çıkaran öğrenciler, kentteki esnafı, yerel yönetimleri ve kurumsal şirketleri ziyaret edip eksikleri temin etti. Öncelikle Şubat ayında 27 öğrencinin mont ve bot ihtiyacını temin eden öğrenciler, İzmir Torbalı Yeşilköy'de bulunan Yeşilköy İlkokulu'nun onarım ve boyama çalışmaları için kolları sıvadı. Hem eğlenen hem de yoğun bir emek harcayan ekip, 2 günün sonunda çocuklar için yepyeni bir okul hazırladı.