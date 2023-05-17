Öğrenciler İzmir tarihi kent merkezi için çalıştı

Projelerin sergisi ise 22 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.

2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz dönemi boyunca İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı öğrencileri İzmir ili kent merkezi içerisinde unutulmaya yüz tutmuş ve yoğun kentsel doku içerisinde kaybolmuş tarihi çeşmeleri tespit etti. Geleneksel Yapı Sistemleri ve Öğeleri dersi çerçevesinde 2'nci sınıf öğrencileri, çeşmelerin mevcut durumlarını belirleyerek plan-cephe-yapım teknikleri-malzeme özelliklerine yönelik mevcut durumlarını değerlendirildi ve projeler hazırladı.

Öğrenci projeleri hakkında konuşan Dr. Öğr. Üyesi Çağla Ercanlı, “Bu dönem sonu projesi ile, günümüzde işlevini yitirmiş, çarpık ve yoğun kentleşme, bakımsızlık, yanlış onarımlar gibi nedenler sonucunda özgün görünümlerini yitiren ve kent içinde susuz kalarak giderek yok olan bu çeşmelere dikkat çekmeyi hedefledik ve tarihsel ve kültürel açıdan değerli bu kentsel öğelerin yeniden canlandırılmasına yönelik yapılması gereken çalışmalara öncü olması için ilk adımı attık” ifadelerini kullandı.

Projenin yürütücülüğünü üstlenen Dr. Öğr. Üyesi Umut Devrim Tunca, “Geleneksel Mimarlık dersinde ise öğrenciler İzmir ili Konak ilçesi Basmane kentsel sit alanında doku analizi çalışması yürüttüler. Bu proje ile alandaki tescilli yapıları belirleyerek sosyal, kültürel ve çevresel değerler ile geleneksel malzeme kullanımının tarihi İzmir kent merkezindeki örneklerinin incelenmesi hedeflendi” dedi.

Sergide ayrıca, yürütücülüğünü Öğr. Gör. Dr. Pelin Özden'in yaptığı Bezeme Teknikleri dersi çerçevesinde üretilen “Geometrik İslami Desenler” başlıklı uygulama çalışmalarını ve diğer uygulamalı derslerde yapılan çeşitli maket çalışmalarından örnekleri görmek mümkün.

Öğrenci projelerinin sergisi 22 Mayıs'a kadar İzmir Kavram Meslek Yüksekokulunda ziyarete açık olacak.