Öğrenciler sağlık için tasarladı

Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü son sınıf öğrencileri, kampüs içinde uzun ders ve çalışma zamanları sonrasında beden sağlığını korumak için uzman fizyoterapist, osteopat danışmanlığında "Kampüs İçi Hareket İstasyonları" tasarladı. Kampüsün farklı noktalarına konumlandırılacak hareket istasyonları ile çalışan ve öğrencilerin sağlıklarını korumak için doğru egzersizleri yapmaları hedeflendi.

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri, Öğretim Görevlisi Sevi Merter, Öğretim Elemanı Ece Güçer ve Araştırma Görevlisi Atabey Güneç yürütücülüğündeki tasarım stüdyosu dersinde, öğrenci ve çalışanların beden sağlığını korumak için "Kampüs İçi Hareket İstasyonları" tasarladı.

Ders yürütücülerinin yanı sıra Fizyosanat'tan Uzman Fizyoterapist ve Osteopat Asude Akın da, öğrencilere doğru tasarım yapabilmeleri adına hem bilgilendirme hem de ilerleyen süreçte danışmanlık yaptı. Akın, Yaşar Üniversitesi Kampüsü özelinde çalışılmaya başlayan bu projenin, aynı zamanda, bir halk sağlığı projesi olarak da geliştirilebileceğini belirtti. Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı ve Yaşar Üniversitesi Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜTAM) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Tolga Benli de, öğrencilerin ders kapsamında tasarladıkları ürünlerin prototiplerini, YÜTAM'da üretme fırsatı bulduklarını söyledi.

Proje yürütücüsü akademisyenler, "Uzun çalışma saatlerinden veya hareketsizlikten kaynaklanan vücut ağrılarının giderilmesini sağlayarak beden sağlığının korunması amacıyla tasarlanan kampüs içi hareket istasyonları ile omurga mobilitesi, esneme, düzeltici bel, omuz, baş hareketleri, karın ve kalça kaslarının, kürek kemikleri kaslarının ve boyun kaslarının çalıştırılması gibi ihtiyaçların karşılanması hedeflendi. Öğrenciler, anketler, gözlemler ve röportajlar yapıp sorunları tespit ederek tüm süreç boyunca uzman danışmanlığında her yaşta yapılabilecek bir tasarım için çalıştı" dedi.