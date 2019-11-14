Öğrenciler 'yeni eğitim binası' için eylemde

İzmir'in Torbalı ilçesindeki İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanarak, yeni eğitim binası istedikleri vurgulayan pankartlarla seslerini duyurmak istedi.

İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için geçtiğimiz günlerde uzmanlar, okul için uygun olmadığına dair belge vermişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından veliler, söz konusu okulun bulunduğu binada eğitim yapılmamasını istedi.

Öğrencilerde son olarak İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Tosun ile bir görüşme yaptı. Bir sonuç alamayan öğrenciler, bu kezde müdürlük önünde toplanarak seslerini duyurmaya çalıştı. Pankart açan öğrenciler, binada eğitim almak istemediklerini kaydetti.

1 saat boyunca müdürlük önünde bekleyen öğrencilere velilerde destek oldu. Milli eğitim yetkilileriyle bir görüşme yapan veliler, sorunun en kısa sürede çözüleceğinin sözünü aldı.

Veliler, "Çocuklarımız ve öğretmenlerimiz o binada zor şartlar altında eğitim görüyor. 'Bizler çözüm istiyoruz' dedikçe şartlarımızı zorlaştırıyorlar. Şimdi Özbey'de bulunan binada eğitim görmemizi istiyorlar. Çocuklarımız o bölgeye gidip eğitim göremezler. Yanlış üzerine yanlış yapıyorlar. Öğrencilerimizin eğitim binası sorunu çözülene kadar geçici bir binada eğitim görmeleri gerek. Bu bina merkezde olmasını istiyoruz. Yetkililer ile görüştüğümüzde bu sorunu çözüleceğini bir kez daha söylediler. Süreci yakından takip ediyoruz" şeklinde konuştu.