Öğrencilerden ‘Çocuk Müzesi' kurulumuna destek

Urla Köstem Zeytinyağı Müzesi'nde kurulacak olan Çocuk Müzesi'nin ilk hazırlıklarına destek öğrencilerden geldi. Urla'da çalışma gerçekleştiren öğrenciler şimdi merakla müzenin tamamlanmasını bekliyor.

İzmir Urla'da, Köstem Kültür Eğitim ve Müzecilik Vakfı ve Yaşanabilir Buca Derneği iş birliğiyle bir “Çocuk Müzesi” projesi gerçekleştirmek üzere hazırlıklara başlayan Çocuk ve Gençlik Müzeleri Eğitim Araştırma ve Geliştirme Derneği'nden gelen destek talebi ile İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Toplum Gönüllüleri Topluluğu öğrencileri harekete geçti.

“Oyuncakları anlattı”

Çocuk Müzeleri ve yapılacak işler hakkında bilgi alan ve bir drama atölyesi gerçekleştiren öğrenciler, Urla Köstem Zeytinyağı Müzesi'nde kurulacak olan Çocuk Müzesi'nin ilk hazırlıklarına destek vererek yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.

Çocuk ve Gençlik Müzeleri Eğitim Araştırma ve Geliştirme Derneği kurucularından Necla Ülkü Kuglin'in, genç gönüllülerin hiç görmediği oyuncaklarla ilgili açıklamalar yaptı, hikayeler anlattı. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Toplum Gönüllüleri Topluluğu Danışmanı Öğr. Gör. Hülya Karakartal çalışmayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Oyuncaklar kültürel mirası aktarıyor”

“Oyunların ve oyuncakların çocukların dünyasıyla kalmayıp nesiller boyu somut olmayan kültürel mirasın aktarılmasında ne kadar etkili olabileceğine dair bizzat deneyimlenen anlar; uzun bir yolculuğun başına destek verdiğimiz “Çocuk Müzesi”ni, tamamlandığında nasıl bir yer olacağına dair hayaller ve merakla Urla'da müzenin kurucu ekibine bıraktık. Bu yolculuklarında ne zaman ihtiyaç olursa destek olma sözümüz ile açılışını iple çektiğimiz çocuk müzesi ile ilgili gelişmeleri ve gönülden katkılarıyla uzandıklara her yere enerjilerini, iyiliklerini, emeklerini götüren öğrencilerimizi tebrik ediyorum.”