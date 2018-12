Öğrencilerden Rektör Budak'a anlamlı sürpriz

Dr. Necdet Budak, son bir yıldaki icraatlarıyla ilgili paylaşımlarda bulunmak üzere geniş katılımlı toplantıda öğrencilerle buluştu. Ege Üniversitesinin güçlü bir marka olduğunu ve öğrencileri en donanımlı şekilde yetiştirmek için yoğun bir çaba harcadıklarını dile getiren Rektör Budak'a öğrenciler anlamlı bir sürpriz yaptı. Balkan yöresine özgü halk dansları gösterisi yapan öğrencilerin, gösteri sonunda açtığı ve üzerinde, “Rektör dediğin böyle olur, o da bir tek Ege'de olur” yazılı pankart, Rektör Budak'ı duygulandırdı.

EÜ Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezinde EÜ Öğrenci Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantıya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, rektör yardımcıları, dekanlar, yüksekokul ve enstitü müdürleri, akademisyen ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerin tıklım tıklım doldurduğu salonda konuşan Rektör Budak, dünya kavrayışına yön veren kurumların başında üniversitelerin geldiğini belirtti. EÜ'nün 63 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden biri olduğuna değinen Rektör Budak, “Üniversitemiz önemli bilgi birikimine ve bilimsel geleneğe sahip. Biz de bu geleneği esas alarak birçok alanda çalışmalar yürüttük ve yürütmeye devam ediyoruz. Bu çalışmalardan biri de öğrenciyi ve sorunlarını merkeze alan bir anlayışı yerleştirmek oldu. Ayrıca üniversitemizi daha kaliteli, yaşanabilir ve güvenli bir hale getirmeye çalıştık” dedi.

“Çalışan ve öğrencilerimizle sık sık bir araya geliyoruz”

EÜ'yü daha üst noktalara ulaştırmak için akademik ve idari personelin yanı sıra öğrencilerle sık sık bir araya geldiğini hatırlatan Rektör Budak, “Ege Üniversitesi Gelecek Şurası ve Rektörle Akşam Çayı programları bunun somut örnekleridir. Çalışanlarımızın yanı sıra öğrencilerimizle de sık sık bir araya geliyoruz. Bütün bu ortak akıl çalışmalarından, üniversitemiz için bir takım hedefler çıkardık. Araştırma üniversitesi olmak, kurumsal aidiyet duygusunu geliştirmek, eğitimde akreditasyonu sağlayarak kaliteyi artırmak, uluslararası bir üniversite olmak, yeşil, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir kampüs oluşturmak gibi amaçlarımıza ek olarak finansal yapımızı güçlendirmek bu hedefler arasındadır” diye konuştu.

Birincil hedef araştırma üniversitesi olmak

Araştırma üniversitesi olmanın birincil hedef olduğunu belirten Rektör Budak, “Bu hedefimize ulaşmamız durumunda daha fazla öğrencimize akademisyen olma imkanı sağlayabilir, bilgi üretme ve paylaşma süreçlerine ivme kazandırabiliriz. Araştırma üniversitesi olduğumuz takdirde devletten alacağımız bütçe de orantılı olarak artacak. Bu da tabi ki üniversitemiz tarafından desteklenecek projelerin artması demektir” dedi. Araştırma üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini vurgulayan Rektör Budak, EÜ'nün son bir yılda dünya sıralamasında 741'den 616'ncı sıraya, Türkiye'de ise 206 üniversite arasında 12'nci sıradan 4'üncü sıraya yükseldiğini söyledi. EÜ'nün TÜBİTAK-ARDEB programına göre son bir yılda TÜBİTAK'a en fazla proje sunan ve kabul alan üniversite olduğunu dile getiren Rektör Budak, tüm bu çalışmaların üniversiteye önemli katkılar sağladığını vurguladı.

“Öğrenci odaklı bir yaklaşım içerisindeyiz”

Üniversite yönetimi olarak eğitim konusunda öğrenci odaklı bir yaklaşım içinde olduklarına dikkat çeken Rektör Budak, öğrencilerin sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini ve her bir öğrenciyi birer danışman olarak gördüklerini belirtti. Toplantıda öğrencilere yönelik geliştirilen uygulamalara da değinen Rektör Budak, “Sizin öneri ve taleplerinizi daha iyi tespit edebilmek için ‘Öğrenci Turkuaz Masa' sistemini kurduk. Bu sisteme, kendi öğrenci bilgi sayfanızdan giriş yapabilirsiniz. Taleplerinizin ilgili birimler tarafından çözümlenmesi konusunda gerekli çalışmaları yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

Öğrencilere yönelik öncelikli randevu sistemi

Sağlık alanında öğrenciye öncelikli randevu sistemini getirdiklerinin altını çizen Rektör Budak şöyle konuştu: “Öğrencilerimiz, ülkemizin dört bir köşesinden üniversitemize geliyor. Birçoğunuz ailenizden uzaktasınız ama yalnız değilsiniz, biz varız. Üniversitemizde eğitim gören her öğrencimiz, ailemizin bir parçasıdır. Bizim için değerlisiniz. Her biriniz evladımızsınız ve ülkemizin de geleceğisiniz. Sizin eğitim, barınma ve yemeğinize önem verdiğimiz gibi, sağlığınızı da önemsiyoruz. Çünkü sağlık, hayatta her şeyin başında gelir. Hayat, yüce bir değerdir. Bunun içindir ki hem Tıp Fakültesi hem de Diş Hekimliği Fakültesi Hastanelerinde ‘Öğrenci Öncelikli Randevu' sistemini başlattık. Böylece hem sizin hem de sizi bize emanet eden ailelerinizin gözü arkada kalmayacaktır.”

Yeni fakülte, ana bilim dalı ve programlar açıldı

2017-2018 eğitim-öğretim döneminde çağın taleplerini karşılamak ve eğitimin çeşitliliği artırmak amacıyla 3 ana bilim dalı, 4 doktora programı, 9 yüksek lisans programı açtıklarını belirten Rektör Budak, şöyle devam etti: “Gelen talepler doğrultusunda Birgivi İslami İlimler Fakültesini kurduk. Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulumuzun fakülteye dönüştürülmesi için teklifi YÖK'e gönderdik. Farklı fakülteler tarafından uzaktan eğitim yoluyla yürütülen yüksek lisans, lisans ve ön lisans programlarını, Ege Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi çatısı altında bir araya getirdik." Öğrencilerin düzenli ve kaliteli eğitim almaları için çalıştıklarını bildiren Rektör Budak, “Daha önce danışmanını görmeden mezun olan öğrencilerimizin artık hocasıyla daha etkileşimli bir biçimde eğitim görmesi için yeni bir danışmanlık yönergesini ve akademik danışmanlık sistemini uygulamaya geçirdik. Bu sistem, ‘kimlik.ege.edu.tr' üzerinden hizmete açıldı” dedi.

Öğrenciler fotokopiden kurtulacak

Öğrencileri fotokopicilerden kurtarmayı hedeflediklerini belirten Rektör Budak, “Ayrıca yine sizden gelen istekler üzerine, ders notlarının online olarak ulaşılabilmesi için hocalarımızın Ege Üniversitesi Açık Erişim Sistemi'ne giriş yapmaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının web sayfasından ulaşılabilen bu sistemle artık öğrencilerimizin fotokopicilerden kurtulmasını arzu etmekteyiz” diye konuştu.

Öğrencilere kısmi zamanlı iş imkanı

Öğrencilere yönelik kısmi zamanlı çalışma uygulamasının tekrar başlatıldığını ifade eden Rektör Budak, üniversitenin 500 öğrenciye de ayda 250 TL burs imkanı sağladıklarını belirtti. Bahar şenliklerinin tekrar düzenlendiğini dile getiren Rektör Budak, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 4 bin kişilik yurt projesinin yapılması için girişimde bulunduklarını bildirdi. Toplantıda öğrencilere yönelik yapılan tüm faaliyetlere değinen Prof. Dr. Budak, öğrencileri sosyal medyada da birlik olmaya davet etti. Başarının birlikten doğacağını söyleyen Rektör Budak, “Ege Üniversitesi güçlü bir markadır. Ege Üniversitesi ailesi olarak bu markanın, bu çatının altında sosyal medya olarak da birlikte hareket edersek Ege Üniversitesinin gücüne güç katarız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emaneti olan bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için ihtiyacımız olan tek şey çalışmaktır. Ülkemize borcumuz var. Onun için çalışacağız, çabalayacağız ve başaracağız. Umutlarımız hiç eksilmesin, yolumuz hep aydınlık ve açık olsun. Allah yardımcımız olsun” dedi.

Balkan yöresine özgü halk dansları gösterisi yapan öğrencilerin, gösteri sonunda açtığı ve üzerinde, “Rektör dediğin böyle olur, o da bir tek Ege'de olur” yazılı pankart Rektör Budak'ı duygulandırdı. EÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Mehmet Tok, Rektör Budak'a çiçek verip EÜ'ye ve öğrencilere yaptıkları için teşekkür etti.